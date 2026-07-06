Вода цветет, рыба капризничает: опытный рыбак объяснил, как поймать трофей в жару

Июль — один из самых интересных месяцев для рыбалки. Вода в Дону и его притоках хорошо прогрета, рыба активна, но ведет себя по-разному. Кто-то уходит на глубину, кто-то кормится у берега. Опытный рыбак Александр Пшеничный рассказал все нюансы июльской ловли, сообщила rostovgazeta.ru.

В разгар лета на Дону и водохранилищах можно поймать много разной рыбы. По словам Александра Пшеничного, самый желанный трофей у многих — это сом. В июле он активен ночью и в пасмурные дни. Можно поймать и судака. Он держится на перекатах и у русловых бровок. По словам рыбака, хорошо берет на воблеры и силиконовые приманки. В июле также хорошо ловятся лещ, карась, плотва и щука.

«Лучше всего брать донку или спиннинг с крупной приманкой. Сазана тоже ловят на донные снасти с кукурузой, горохом или выползком. В жару сазан уходит на ямы и кормится рано утром и поздно вечером», — отметил рыбак.

Июль — не самый простой месяц для рыбалки, но при правильном подходе он может порадовать отличным уловом. В жару рыба прячется на глубине или в тени, поэтому лучшие часы для ловли — раннее утро или дождливые дни.

Июльские водоемы с застойной водой — не самый простой вариант для рыбалки. Вода начинает цвести, поверхность покрывается ряской и пленкой. В процессе разложения растительности падает уровень кислорода. Рыба, которая не испытывает голода, становится капризной. В периоды кислородного дефицита она уходит на глубину. В таких условиях важно учитывать все факторы: выбирать правильное время, подбирать подходящие приманки и внимательно следить за поведением рыбы. Опытные рыболовы также советуют обращать внимание на погодные изменения — перед грозой или сменой атмосферного давления клев обычно активизируется.

«Еще можно попробовать порыбачить в реке Северский Донец, Веселовском водохранилище, Койсуге. Да можно и на набережную в Ростове пойти, главное — это выбрать правильное время», — отметил эксперт.

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