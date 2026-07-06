Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 6 июля, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 10,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.