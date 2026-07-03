«Пульс зашкаливает, в глазах темнеет»: как спасти сердце в жару и какие симптомы нельзя игнорировать

Сильная жара и высокая влажность заставляют сердце работать интенсивнее, чтобы организм мог поддерживать нормальную температуру. Особенно опасны такие условия для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет The Independent со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.

Когда телу необходимо охладиться, сосуды расширяются, к коже направляется больше крови, а пульс учащается. По словам кардиолога Манеша Пателя, дополнительная нагрузка может быстро стать опасной не только для пациентов с болезнями сердца, но и для внешне здоровых людей.

При суженных или закупоренных артериях сердцу сложнее обеспечить организм необходимым объемом крови. Одновременно человек теряет жидкость с потом, что повышает риск обезвоживания и еще сильнее нагружает сердечно-сосудистую систему.

Чтобы снизить опасность, специалисты советуют избегать улицы в самые жаркие часы, чаще находиться в тени или помещении с кондиционером, делать перерывы и пить воду до и после выхода из дома. Алкоголь лучше исключить, а напитки с кофеином — ограничить.

Тревожными признаками считаются головная боль, головокружение, слабость, мышечные судороги, тошнота, холодная липкая кожа и частый слабый пульс.

При таких симптомах нужно прекратить нагрузку, перейти в прохладное место, начать охлаждение и восполнить жидкость. Если состояние не улучшается или появляются спутанность сознания, обморок либо боль в груди, необходима срочная медицинская помощь.