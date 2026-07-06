В Лобне на 80% завершили капремонт школы

В Лобне на улице Мирной продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 150 строителей и три единицы техники. Они ведут отделку и общестроительные операции, ремонт кровли и фасада, монтируют инженерные коммуникации и оконные блоки.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м, в нем проведут обновление кровли, утепление и модернизацию фасада, ремонт входной группы, замену систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.