В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 6 июля, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах - II класс, в лесничестве «Русский лес» - III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 7 и 8 июля, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +14-21, ночью – +11-17. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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