В Московской области провели оптимизацию работы светофоров

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора изменили режим работы пяти светофоров, расположенных на региональных дорогах в четырех округах Подмосковья, чтобы повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли в Чехове - в деревне Чепелево увеличили время выезда на Старое Симферопольское шоссе со стороны трассы М-2 «Крым», на светофоре на 78,7 км Старого Симферопольского шоссе в деревне Манушкино - добавили утренний и вечерний режимы работы. Кроме того, в Химках на светофоре на пересечении улицы Молодежной и Путилковского шоссе добавили утренний режим работы. Это обеспечит проезд в центр города, в том числе в Химкинскую больницу.

В Королеве специалисты разделили транспортные направления для проезда налево с улицы Тихонравова на улицу Нестеренко, в поселке городского типа Путилково под Красногорском - изменили режим работы светофора на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411 для оптимального проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.