«Молимся за всех»: Волонтеры «Zащита18» круглосуточно плетут сети для военных СВО

Сети – это материал, который нужен в зоне СВО любому военному вне зависимости от его должности. Женщины плетут маскировочные сети без перерыва и выходных. На общественную работу приходят и в праздничные дни. В коллективе около 20 женщин, которые постоянно сменяют друг друга.

Фото: [ Ирина Вайтукова / udm-info.ru ]

На изготовление одной сети в среднем требуется три дня. А вот срок службы – всего несколько дней. Именно поэтому маскировочный материал настолько важен для бойцов.

Лишь у немногих активисток кто-то из близких находится в зоне СВО. У приятельниц одного из волонтера погибли дети в зоне спецоперации. Женщина приходит всегда, когда есть время, ведь сеть может спасти чьи-то жизни.

Остальные же просто переживают за своих соотечественников. Неравнодушных женщин становится все больше. Движение растет, и по Удмуртии открываются новые точки, где общественницы плетут маскировочные сети.

«Мы молимся за всех — и за знакомых, и за тех, кого не знаем. Чтобы все ребята вернулись живыми и здоровыми», - рассказали члены волонтерского движения

Женщины пытаются помочь всем, что умеют: готовят еду, вяжут носки. Инициатором создания движения «Zащита18» стала Наталья.

«Когда началась спецоперация, я переживала, взволнованно читала чаты в «Телеграме» и думала, чем могу помочь? Потом увидела «ВКонтакте» репост о том, что нужны автоволонтеры. Связалась, начала ездить на своей машине, развозить необходимое, но мне этого показалось мало. Спросила, что я могу сделать еще? Меня спросили, а что ты умеешь? Я умею прясть собачью шерсть, у меня собака самоед, а у нее теплая густая шерсть, которая очень хорошо греет. Я начала прясть, а другие женщины вязали бойцам повязки на поясницы. Зима, холодно, а ведь мужчины на передовой таскают на себе тяжелые орудия, боеприпасы. Помню, мы собирали собачью шерсть со всех грумерских салонов и у меня ею было завалено полквартиры», - рассказывает Наталья

Наталья начала постепенно обучать других женщин. Жители всей республики обращались к Наталье, чтобы присоединиться к движению активистов. Каждый житель России также может помочь волонтерскому движению материально.

«Карта СБ 5469 9801 0874 7532. Марина Александровна К, обязательно с пометкой СЕТИ»

Более 31 тысячи квадратных метров сетей уже передано военным в зону СВО. Сети передают в конкретный полк, но иногда к волонтерам приходят родственники военных и просят сделать сети конкретно для их близких.