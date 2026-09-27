23 года молчания: опекун судится за выплаты за погибшего бойца с его матерью

В Иркутской области разгорелся спор вокруг государственных выплат, положенных семье погибшего участника специальной военной операции. Жительница села Введенщина столкнулась с тем, что родная мать ее воспитанника, погибшего в июне 2026 года, появилась на похоронах спустя 23 года и начала оформлять льготы и денежные компенсации, сообщил MK.RU.

Согласно имеющимся данным, женщина взяла мальчика из дома малютки в трехмесячном возрасте и официально воспитывала его под опекой до совершеннолетия. Биологическая мать при этом была лишена родительских прав и почти не участвовала в судьбе сына — лишь несколько месяцев перечисляла алименты, когда мальчику было 16 лет.

По данным издания, по достижении 18 лет молодой человек не стал менять место жительства и остался с опекунами, проживая с ними вплоть до ухода на СВО. В июне 2026 года в семью пришло известие о его гибели. Приемная мать сама позвонила биологической, рассказала о смерти сына и выразила ей благодарность за то, что та когда-то родила его. По словам женщины, именно после этого разговора биологическая мать погибшего начала собирать документы на получение выплат.

По информации издания, сейчас женщина через суд пытается подтвердить: все эти годы именно она была тем человеком, кто воспитывал и обеспечивал молодого человека до 23 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подали более 7 тыс. заявлений на выплату льготникам.