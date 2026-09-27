Платить втрое больше: как в Подмосковье изменили расчет за холодную воду без счетчиков

Жителям Московской области, у которых нет счетчиков на холодную воду, с начала 2026 года приходится платить больше. С 1 января региональное Министерство ЖКХ подняло повышающий коэффициент при расчете по нормативу — с 1,5 до 3, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве проинформировали, кого именно коснулось изменение:

Тех, кто не поставил прибор учета, хотя техническая возможность есть.

Тех, кто не провел поверку.

Тех, кто не заменил вышедший из строя счетчик.

Тех, кто не пустил специалистов для проверки.

Как объясняют эксперты, смысл меры в том, чтобы расчет точнее отражал реальное потребление. Особенно это касается квартир, где фактически живет больше людей, чем зарегистрировано.

Чтобы начисления не росли, у собственника есть выбор. Можно установить прибор учета. А можно получить акт о том, что установка технически невозможна. Данные со счетчика проще всего передавать через «Госуслуги. Дом» — сервис помогает держать потребление под контролем и оплачивать лишь фактически израсходованную воду. По словам операторов ЖКХ, регулярная поверка оборудования и своевременная передача показаний избавляют от переплат.

Ранее сообщалось, что с 2027 года электросчетчики будут менять вдвое быстрее.