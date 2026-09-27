Платить втрое больше: как в Подмосковье изменили расчет за холодную воду без счетчиков
REGIONS: с 1 января 2026 года коэффициент за воду без счетчика вырос до трех
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Жителям Московской области, у которых нет счетчиков на холодную воду, с начала 2026 года приходится платить больше. С 1 января региональное Министерство ЖКХ подняло повышающий коэффициент при расчете по нормативу — с 1,5 до 3, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве проинформировали, кого именно коснулось изменение:
- Тех, кто не поставил прибор учета, хотя техническая возможность есть.
- Тех, кто не провел поверку.
- Тех, кто не заменил вышедший из строя счетчик.
- Тех, кто не пустил специалистов для проверки.
Как объясняют эксперты, смысл меры в том, чтобы расчет точнее отражал реальное потребление. Особенно это касается квартир, где фактически живет больше людей, чем зарегистрировано.
Чтобы начисления не росли, у собственника есть выбор. Можно установить прибор учета. А можно получить акт о том, что установка технически невозможна. Данные со счетчика проще всего передавать через «Госуслуги. Дом» — сервис помогает держать потребление под контролем и оплачивать лишь фактически израсходованную воду. По словам операторов ЖКХ, регулярная поверка оборудования и своевременная передача показаний избавляют от переплат.
Ранее сообщалось, что с 2027 года электросчетчики будут менять вдвое быстрее.