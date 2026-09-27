В Подмосковье возродили Воскресенскую церковь, разрушенную в годы СССР

Праздник пришел в деревню Ботово. В день Воскресения словущего здесь освятили старинный Воскресенский храм. Чин совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. После этого он отслужил в церкви Божественную литургию — первую за много десятилетий, сообщил REGIONS.

По данным издания, история храма насчитывает почти три века. Церковь возвели в XVIII веке. Советские годы стали для нее тяжелым испытанием. Вплоть до начала 2000-х здание оставалось в запустении, пока его не вернули Русской православной церкви.

Фото: [ МАУ "Волок-Медиа" (СМИ Волоколамского муниципального округа) ]

По данным издания, восстанавливать святыню взялись сообща. Отдельную признательность выражают местным жителям — Валерию и Наталье Носовым. Они вложили в это дело немало собственных средств и сил. Их усилия вместе с помощью других жертвователей позволили вернуть храму прежний облик. Теперь у Ботова появилось свое духовное сердце. Его историю теперь пишут заново.

«Он опять стал сердцем деревни, объединяющим всех — от детей до стариков», — поделилась впечатлениями глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее сообщалось, что XV Елисаветинский крестный ход пройдет 27 сентября от Ильинского до Усово.