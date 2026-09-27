Два суперпродукта: что съесть перед сном без вреда для фигуры

Если перед сном появляется голод, терпеть его до утра необязательно. Важно выбрать небольшой и достаточно легкий перекус, который не будет перегружать желудок. Диетолог Александра Шепелева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие два продукта лучше всего подходят для вечернего приема пищи.

По словам специалиста, одним из вариантов может стать натуральный творог без сахара. Он содержит белок и хорошо насыщает, поэтому небольшая порция помогает избавиться от чувства голода без большого количества еды. При желании к творогу можно добавить немного ягод или фруктов, но не стоит превращать его в сладкий десерт с большим количеством сахара.

«Творог удобен именно тем, что небольшая порция дает ощущение сытости. Если хочется чего-то сладкого, можно добавить немного ягод или половину небольшого фрукта. А вот варенье, сгущенка и большое количество сахара перед сном уже превратят полезный перекус в полноценный десерт», — объяснила Шепелева.

Вторым вариантом диетолог назвала банан. Он содержит углеводы, калий и магний и может хорошо подойти тем, кому перед сном хочется именно чего-то сладкого. При этом достаточно одного небольшого плода, особенно если ужин был относительно недавно.

«Не существует продуктов, которые гарантированно улучшают сон у всех людей. Но небольшой банан или порция творога могут быть удобным вариантом, если человек действительно голоден. Главное — не есть непосредственно перед тем, как лечь в постель, и не делать вечерний перекус слишком большим», — отметила специалист.

Диетолог добавила, что при отсутствии голода специально есть перед сном не нужно. А если ночной голод появляется регулярно, стоит обратить внимание на состав и размер ужина в течение дня.

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