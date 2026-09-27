Почти в 15 раз: в России подняли штраф за незаконный вылов каждого речного рака

По информации издания, теперь за каждый экземпляр придется компенсировать ₽1 688 — это почти в 15 раз больше прежнего значения, составлявшего ₽115. При этом сумма не зависит от размера и веса особи. Уточняется также, что речь идет о возмещении ущерба, которое назначают дополнительно к основному наказанию за браконьерство.

«Внести в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, следующие изменения: <...> дополнить позицией "раки" — ₽1688», — говорится в документе.

Согласно сопроводительным материалам к документу, популяция пресноводного рака находится под серьезной угрозой, в том числе из‑за нелегального промысла. Теневой оборот раков расширяется на фоне высокой рыночной стоимости продукта и ранее действовавших несоразмерно низких санкций. Так, прежний размер штрафа не всегда превышал дохода, который браконьер получал от продажи одного рака.

При этом ущерб, наносимый популяции, значительно масштабнее формального подсчета изъятых особей: каждый незаконно добытый рак означает потерю будущего потомства. По этой причине в международной практике принято использовать повышающие коэффициенты — именно на этот подход ориентировались при пересмотре ставок в России.

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