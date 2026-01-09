В России представили фильм в двух частях о женах участников СВО

На платформе RT состоялась премьера второй части документального фильма «Жены. Сильные духом». Лента продолжает рассказ о женщинах, которые оказывают всестороннюю поддержку бойцам, получившим ранения в ходе специальной военной операции, помогая им в процессе выздоровления и реабилитации.

Проект посвящен супругам и близким, чей ежедневный труд и эмоциональная стойкость часто остаются за кадром. Фильм показывает, как эти женщины, сами испытывая моральную усталость, находят силы, чтобы поднимать боевых товарищей, дарить им любовь и возвращать веру в будущее. Картина акцентирует внимание на тихом, но значимом подвиге, который совершается в семьях и госпиталях.

Ранее зрителям была представлена первая часть фильма. Проект входит в общую документальную серию «Сильные духом», которая рассказывает разные истории мужества. В нее также включена лента «Сильные духом. Белый свет» — история о бойцах, потерявших зрение, но не сломавшихся.

Такие ленты служат мощным эмоциональным и воспитательным материалом, формируя в обществе уважение к ценностям стойкости, взаимопомощи и семейной поддержки в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил медаль за регулярную помощь участникам СВО.