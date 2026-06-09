Молния ударила в дом: семья спасалась через окна, огонь уничтожил 260 кв. м за ночь

В селе Андреевка Кемеровского округа мощный удар молнии оставил семью без крова и едва не привел к гибели людей во время ночного пожара. Информацией делятся очевидцы в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как только разряд попал в жилое строение, вокруг мгновенно вспыхнуло пламя, рассказывают свидетели. Хозяевам пришлось буквально за секунды покидать помещение через оконные проемы, уточняется в информации. Огонь стремительно охватил все деревянные конструкции и перекинулся на легковой автомобиль, который стоял в гараже.

В пресс-службе МЧС Кузбасса корреспонденту «Сибдепо» подтвердили информацию, опубликованную в соцетях. По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов крыши дома и гаража уже полыхали открытым огнем. Специалисты отметили, что существовала реальная угроза распространения пожара на соседние строения.

«До прибытия ПО самостоятельно эвакуировались четыре человека», — сообщили корреспонденту «Сибдепо» в пресс-службе МЧС Кузбасса.

По информации издания, общая площадь составила 260 кв. м. На ликвидацию последствий выехали 24 спасателя и шесть единиц спецтехники. Пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пламени, однако огонь успел полностью уничтожить веранду и серьезно повредить кровлю жилого дома вместе с гаражом.

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