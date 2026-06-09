Ученый рассказал, что водителю делать при встрече с шаровой молнией

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков в беседе с РИА Новости рассказал, как вести себя водителям при столкновении с этим редким природным явлением. По словам ученого, чаще всего шаровые молнии в России наблюдаются в период гроз с июня по август.

Бычков пояснил, что металлический корпус автомобиля создает эффект клетки Фарадея: разряд распределяется по кузову и уходит в землю, надежно защищая людей внутри. Поэтому, подчеркнул эксперт, следует оставаться в машине до полного исчезновения явления. Максимум, что может сделать шаровая молния, — удариться о кузов и расплавить его поверхность. Однако угрозы для жизни пассажиров внутри автомобиля, по его словам, нет.

Академик также предупредил, что шаровая молния способна проникать сквозь маленькие щели, поэтому в машине необходимо закрыть все окна. Кроме того, Бычков настоятельно не рекомендовал снимать явление на телефон. Электромагнитные поля от работающей электроники, пояснил он, могут привлечь шаровую молнию.

Ранее сообщалось, что в Костроме из-за нарушений без газа остались 37 жилых домов.