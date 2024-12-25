Момент кражи попал на видео: в Новокузнецке неизвестные забрали новогоднюю елку

Жители Новокузнецка рассказали в социальных сетях о краже наряженной елки, установленной на территории одного из дворов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожане сообщили, что момент кражи попал на видео камер наблюдения. Жильцы предоставили фрагменты съемки. На территории двора был замечен мужчина, который подошел к елке и рассматривал ее. Затем мужчина вырвал елку, предварительно осмотревшись по сторонам. К нему подошла женщина. Вместе они покинули территорию двора.

В соцсетях жители написали, что уделили украшению двора много времени и сил. Не обошлось и без материальных вложений. По их словам, в городе проходил конкурс на лучшее украшение. Жильцы сообщили, что получили приз за украшение своего двора в преддверии Нового года.

Жители выразили надежду, что сотрудники правоохранительных органов установят личность похитителя елки и привлекут его к ответственности. Люди надеются, что им вернут елку, которая создавала праздничное настроение.

Ранее сообщалось, что только установленные Дед Мороз и скульптура змеи простояли в Кузбассе меньше суток из-за вандалов.