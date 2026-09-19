Путин поручил рассмотреть оплату проезда через «Макс» и биометрию

Речь идет о сервисе «Макс» и единой биометрической системе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля. Ответственным за проработку данного вопроса назначено правительство РФ. Помимо кабинета министров, к решению задачи привлечены профильные комиссии Государственного совета, а также органы власти регионов.

«Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса "Цифровая платформа "Макс" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

По информации СМИ, оплата проезда через «Макс» заработала в 2026 году. Технически она реализована в национальном мессенджере MAX при помощи чат-бота, созданного «СберТройкой». Первопроходцем среди регионов стала Новосибирская область, где технологию развернули в полном объеме. Результат не заставил себя ждать: за небольшой период с помощью «Макса» пассажиры рассчитались за более чем 13 тыс. поездок.

Чтобы воспользоваться сервисом, от пассажира на данный момент требуется несколько шагов. Сначала он оформляет цифровой ID в мессенджере, затем связывает его со своей учетной записью на «Госуслугах» и регистрируется в транспортном чат-боте своего региона. Непосредственно при входе в салон остается лишь отсканировать QR-код на валидаторе. Билет в этом случае приходит пассажиру ответным сообщением.

Ранее сообщалось, что президент поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта.