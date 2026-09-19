Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Солнечногорске

Ирина Роднина посетила избирательные участки в Солнечногорске

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Солнечногорске. Об этом сообщает телеканал 360.

В рамках визита Роднина пообщалась с избирателями из числа местных жителей, а также с сотрудниками участковых избирательных комиссий.

«Я сегодня в Солнечногорске. Все участки, в которых я побывала, все очень хорошо оформлены. Погода замечательная. Солнце встречает жителей Солнечногорска. Я всех призываю участвовать в выборах, выполнить свой гражданский долг», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.

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