Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Солнечногорске
Ирина Роднина посетила избирательные участки в Солнечногорске
Фото: [Медиасток.рф]
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Солнечногорске. Об этом сообщает телеканал 360.
В рамках визита Роднина пообщалась с избирателями из числа местных жителей, а также с сотрудниками участковых избирательных комиссий.
«Я сегодня в Солнечногорске. Все участки, в которых я побывала, все очень хорошо оформлены. Погода замечательная. Солнце встречает жителей Солнечногорска. Я всех призываю участвовать в выборах, выполнить свой гражданский долг», - сказала она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.