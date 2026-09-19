Ирина Роднина проверила работу избирательных участков в Солнечногорске

«Я сегодня в Солнечногорске. Все участки, в которых я побывала, все очень хорошо оформлены. Погода замечательная. Солнце встречает жителей Солнечногорска. Я всех призываю участвовать в выборах, выполнить свой гражданский долг», - сказала она.