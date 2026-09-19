Президент поручил провести тестирование беспилотного пассажирского транспорта

Согласно перечню поручений главы государства по итогам заседания президиума Государственного совета, пилотными площадками станут четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалин.

По мнению российского лидера, операторами такого транспорта должны стать ветераны специальной военной операции — им предстоит управлять автономными машинами и обслуживать их, сообщило РИА Новости.

Вопросы развития общественного транспорта обсуждались на заседании президиума Госсовета в августе. С докладом выступил глава Минтранса России Андрей Никитин. Он обратил внимание участников на то, что автономные технологии в транспортной сфере страны уже не теория, а реальность: по улицам Москвы и Санкт-Петербурга курсируют трамваи без водителя, а в подземке столицы проходит обкатку поезд, управляемый автоматикой. По убеждению министра, накопленный опыт нельзя ограничивать несколькими видами транспорта и отдельными городами — его следует распространить шире, охватив новые направления и регионы.

Ранее сообщалось, что президент поддержал предложения фракции «Единая Россия» по расширению программы социальной газификации.