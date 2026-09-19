Международный наблюдатель Луис Перес Лейра, представляющий социалистическую сеть из Аргентины, поделился впечатлениями от выборов в России. Он дал высокую оценку качеству организации избирательного процесса, особо выделив степень его прозрачности, сообщил REGIONS.

Лейра — наблюдатель с большим стажем: за годы работы он следил за голосованием в разных уголках мира. Ему уже приходилось участвовать в мониторинге предыдущих президентских выборов в Российской Федерации, поэтому российский избирательный процесс он знает не понаслышке. Изучив избирательные системы множества стран, он пришел к выводу: процесс в России относится к числу наиболее передовых.

Ранее сообщалось, что наблюдатели из Танзании и журналист из США высоко оценили выборы в Подмосковье.