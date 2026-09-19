Депутат Госдумы Александр Коган проголосовал на участке в Раменском
Александр Коган принял участие в голосовании в Раменском
Фото: [Мособлизбирком]
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Коган принял участие в выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Раменской гимназии, сообщает Мособлизбирком.
Коган отметил важность участия каждого избирателя в выборах, так как это определяет дальнейшее развитие страны. Он подчеркнул, что для удобства голосования созданы все условия.
«Чем больше людей придут на избирательные участки, тем легитимнее выборы. И проявить свою гражданскую позицию можно сегодня разными способами. Можно прийти на участок, можно дистанционно — через ДЭГ, организовано голосование на дому. Плюс ко всему прочему, есть участки в больницах, и если есть желающие проголосовать, там тоже создали условия. Создали абсолютно все условия. Поэтому очень надеемся, что будет высокая явка», - сказал Коган.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.