Депутат Госдумы Александр Коган проголосовал на участке в Раменском

«Чем больше людей придут на избирательные участки, тем легитимнее выборы. И проявить свою гражданскую позицию можно сегодня разными способами. Можно прийти на участок, можно дистанционно — через ДЭГ, организовано голосование на дому. Плюс ко всему прочему, есть участки в больницах, и если есть желающие проголосовать, там тоже создали условия. Создали абсолютно все условия. Поэтому очень надеемся, что будет высокая явка», - сказал Коган.