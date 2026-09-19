Наблюдатели из Танзании и журналист из США оценили выборы в Подмосковье

Иностранные наблюдатели, приглашенные на выборы в Московском регионе, делятся впечатлениями. Международный журналист Нуаман Ишфак Мугал и представитель парламента Объединенной Республики Танзания Абдулла Али Хассан Мвиньи побывали в Центре общественного наблюдения. Оба высоко оценили уровень технологий и прозрачность избирательного процесса, сообщил REGIONS.

Мугал, посетивший также ряд избирательных участков, признался, что остался под большим впечатлением от интеграции технологий. Наибольшее удивление у него вызвала четкая организация пространства и технические возможности центра. В режиме реального времени здесь можно выбрать любой избирательный участок, посмотреть видео и услышать аудио с него.

По мнению журналиста, именно такая система обеспечивает прозрачность выборов и позволяет убедиться, что в ходе голосования не происходит нарушений. Он также отметил, что рад участию в миссии: она дает не только объективную картину процесса, но и вдохновение, в том числе для поиска идей, которые можно было бы адаптировать в других странах.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дмитрий Некрасов ]

Что касается Мвиньи, то он обратил внимание на три вещи. Первая — технологии, позволяющие вести контроль в режиме реального времени. Вторая — сам уровень прозрачности процесса. Третья — готовность общества воспринять подобные технологии.

Как подчеркнул иностранный гость, в политике ключевую роль играют восприятие и реальность. Когда общественность доверяет системе, это значит, что люди верят в то, что делают. В большинстве государств мира, заметил он, предпочитают ручной подсчет — так процесс виден наглядно. Но здесь, по его наблюдениям, картина иная: люди доверяют процессу и системе, а технологии делают выборы проще и прозрачнее.

Ранее сообщалось, что наблюдатель от миссии ШОС оценила организацию выборов в Подмосковье.