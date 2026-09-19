Боян Вулин, представляющий сербское движение социалистов и выступающий в роли международного наблюдателя, рассказал о том, что ему довелось увидеть за первый и второй день мониторинга выборов в России, сообщил REGIONS.

С точки зрения спикера, избирательный процесс организован на уровне, который в полной мере соответствует высоким международным стандартам. Вулин особо выделил качество подготовки, обеспечение безопасности и общий уровень проведения голосования.

Еще один момент, привлекший внимание наблюдателя, — позитивный настрой. Он царит и среди граждан, приходящих на участки, и среди тех, кто обеспечивает работу выборов. Именно по этой причине, как подчеркнул Вулин, присутствие международных наблюдателей приобретает особую ценность: у них есть возможность увидеть подлинную картину и донести ее до всего мира.

Ранее сообщалось, что наблюдатель из Аргентины высоко оценил прозрачность выборов в Подмосковье.