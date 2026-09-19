Говорит ерунду и путает слова: назван симптом, при котором нужно срочно вызывать скорую

Если человек внезапно начинает путать слова, говорить бессвязно или перестает понимать обычную речь, это может быть не просто усталость или стресс, а тревожный сигнал организма. Заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава МО, врач-невролог Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, почему при таких изменениях нельзя ждать, что все пройдет само.

Внезапное нарушение речи — один из наиболее опасных признаков возможного инсульта. По словам специалиста, насторожиться нужно, если человек неожиданно начал неправильно подбирать слова, говорить несвязно, не может сформулировать простую мысль или перестал понимать обращенную к нему речь.

«Если раньше такого с человеком не происходило, ждать, пока „пройдет само“, нельзя. При инсульте счет идет на минуты: чем раньше пациент попадет в стационар и начнется лечение, тем больше возможностей сохранить клетки мозга и снизить риск тяжелых последствий», — отметила Александрова.

Нарушение речи особенно опасно, если оно появляется одновременно с другими внезапными изменениями. Врач посоветовала обратить внимание на асимметрию лица — например, когда один уголок рта опускается и человеку сложно улыбнуться. Еще один тревожный признак — слабость или онемение руки либо ноги, особенно только с одной стороны тела. Также поводом для срочного вызова скорой помощи могут стать внезапное ухудшение зрения, сильное головокружение, потеря координации, шаткость походки или необычно сильная головная боль. При этом, подчеркнула специалист, не нужно ждать появления всех симптомов одновременно.

«Для вызова скорой достаточно одного внезапного характерного признака, особенно нарушения речи или слабости в конечности», — пояснила невролог.

Если есть подозрение на инсульт, не стоит пытаться самостоятельно отвезти человека в больницу. Лучше вызвать скорую помощь и сообщить диспетчеру о возможном нарушении мозгового кровообращения.

Однако внезапная бессвязная речь может быть связана не только с инсультом. Такое состояние бывает при резком снижении уровня сахара в крови, некоторых инфекциях, судорожных приступах или интоксикациях, но самостоятельно определить причину по внешним признакам практически невозможно. По словам Александровой, именно поэтому опасно ждать и пытаться разобраться дома. Если у человека есть сахарный диабет и под рукой находится глюкометр, можно измерить уровень глюкозы и сообщить показатель врачам. Но эта проверка не должна задерживать вызов скорой помощи.

Популярные средства для снижения веса не стоит воспринимать как быстрый способ похудеть без последствий. Неправильный прием таких препаратов может привести к потере мышечной массы, дефициту питательных веществ и ухудшению самочувствия.