Двухлетняя девочка сумела разбудить семью и спасти всех от пожара в Челябинске
МЧС: в Челябинской области двухлетняя девочка спасла родных во время пожара
Фото: [max.ru/chelmchs]
В Челябинске двухлетняя девочка спасла свою семью от пожара в квартире. Об этом сообщило региональное управление МЧС в канале на платформе «Макс».
По информации ведомства, загорелась квартира на первом этаже многоэтажки на улице Профессора Благих. Очаг возгорания находился на кухне: там полыхали вещи и кухонный гарнитур. Предварительно установлено, что причиной стало неисправное сетевое устройство — фильтр, к которому были подключены тостер, чайник и микроволновка.
По данным ведомства, разбудила родных как раз двухлетняя девочка. Проснувшись ночью, она подняла всю семью на ноги. К тому моменту помещение уже затягивало дымом. Взрослые незамедлительно взяли детей и покинули опасную зону.
По информации ведомства, не обошлось без последствий для здоровья: девочка и ее десятилетний брат надышались угарным газом. Оба были доставлены в больницу с признаками отравления. Медики расценивают их состояние как удовлетворительное. Пламя удалось потушить на площади 5 кв. м.
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