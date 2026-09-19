«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о ситуации с Мостовым

В матче 8-го тура арендованный у «Зенита» футболист вышел против петербуржской команды лишь на 10 минут, хотя в предыдущем туре против «Балтики» провел полный матч и забил победный гол.

Сразу после матча возникли подозрения, что «Зенит» мог нарушить регламент, который запрещает ограничивать игровое время арендованных игроков. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов косвенно подтвердил эту версию, сказав, что Мостовой не вышел в старте из-за «определенных нюансов». Однако, если между клубами существовала устная договоренность, доказать нарушение невозможно.

Алаев подтвердил, что никакого нарушения нет, если игрок вышел на поле, а все остальное — домыслы.

«С другой стороны, как любой здравомыслящий болельщик, я задаю вопрос — странно, что футболист, который отыграл в прошлом матче 90 минут, забил победный гол, в следующем матче выходит на поле на 10 минут. Понимаю — регламент имеет серую зону, где его можно обойти», — сказал президент РПЛ.

Алаев заявил, что необходимо изучить все практики ведущих европейских чемпионатов. Он признал, что ему ближе регламент Английской премьер-лиги (АПЛ), который запрещает арендованным футболистам играть против своих клубов. Это правило гарантирует отсутствие серых зон и исключает любые кривотолки. С другой стороны, отметил глава РПЛ, такой подход противоречит спортивному принципу, по которому футболисту нельзя запрещать играть.