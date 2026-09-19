Наблюдатель из Конго отметил прозрачность выборов в Подмосковье
REGIONS: наблюдатель из Конго отметил прозрачность выборов в Подмосковье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дмитрий Некрасов]
Впечатлениями от визита в Центр общественного наблюдения поделился Криспен Кабаселе Тшиманга Бабанья Кабуди. Он представляет Союз социалистов-демократов Демократической Республики Конго и участвует в мониторинге выборов как международный наблюдатель, сообщил REGIONS.
Иностранного гостя сильнее всего его удивило то, как в избирательном процессе сочетаются электронный и ручной форматы. Но ключевым моментом, привлекшим внимание гостя, стали тщательно продуманные меры, направленные на обеспечение прозрачности.
Как подчеркнул наблюдатель, возможность проголосовать — это неотъемлемое право гражданина. Крайне важно, чтобы каждый поданный голос был по-настоящему учтен. В этой связи Криспен выразил признательность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за предпринятые шаги. По его оценке, благодаря им граждане могут беспрепятственно выражать свою волю, а поданные голоса достоверно отражают позицию избирателей.
Особого внимания удостоилась техническая сторона электронного голосования. Криспен охарактеризовал выстроенный контроль как предельно детальный. За процессом, по его выражению, буквально «следят с помощью увеличительного стекла», а в работу вовлечено множество контрольных механизмов.
Ранее сообщалось, что почти 70% избирателей в Подмосковье выбрали электронное голосование 18 сентября.