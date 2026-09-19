Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения в Одинцовском округе
Егор Кончаловский оценил работу ЦОНа в Одинцовском округе
Фото: [Мособлизбирком]
Кинорежиссер, зампред Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения в Одинцовском округе. Об этом сообщает Мособлизбирком.
Он высоко оценил организацию работы центра, а также внимание, с которым ОПМО подошла к наблюдению за ходом голосования в регионе.
«От года к году организация и прозрачность голосования в нашей стране совершенствуется. Мне кажется, что мы во многом впереди по тем технологиям, которые применяются на выборах», - отметил он.
Кончаловский также добавила, что в числе наблюдателей много представителей молодежи.
«На мой взгляд, это формирует у молодого поколения отношение к выборам. Они понимают всю ответственность за будущее нашей страны», - сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.