₽1,25 млн как дарение: суд не зачел перевод Сафонова в счет алиментов

Вратарь французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов продолжает судебное разбирательство с бывшей женой Анастасией Казачек по вопросу алиментов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации издания, согласно опубликованным данным, в конце 2024-го — начале 2025 года футболист перевел экс-супруге ₽1,25 млн и потребовал от пристава зачесть эту сумму в счет уплаты алиментов. Однако получил отказ: перевод был оформлен как договор дарения, поэтому алименты не были покрыты.

По данным издания, после этого Сафонов обратился в Конституционный суд с требованием уменьшить выплаты. Сейчас его обязательство — переводить раз в месяц сумму, равную четверти дохода. Однако он получил отказ, после чего подал иск в Московский городской суд. В инстанции ему также отказали.

По информации издания, с Анастасией футболист был женат с 2020 по 2021 год. В этом браке у пары появилась дочь. В конце августа 2024 года Мосгорсуд оставил в силе решение Никулинского районного суда, согласно которому Сафонов обязан отчислять на алименты четверть своих доходов. В минувшем году игрок полностью закрыл задолженность по алиментам — ее размер превышал ₽64 млн. В июле стало известно, что Сафонов направил жалобу в Конституционный суд РФ, оспаривая норму Семейного кодекса, регулирующую уплату алиментов.

Ранее сообщалось, что актер Виталий Гогунский опроверг долги по алиментам на дочь.