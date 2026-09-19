Депутат Госдумы Колунов проверил работу избирательных участков в Клину
Сергей Колунов проверил ход голосования в школах Клина
Фото: [скриншот 360]
Депутат Госдумы Сергей Колунов и глава Клина Василий Власов проверили ход голосования в округе. Они осмотрели избирательные участки, организованные в школах Менделеева и Ушинского, сообщает телеканал 360.
«Заходишь на УИК — как в детский садик: запах булочек, сдобы, который уже поднимает хорошее настроение. Все профессиональны, на любой вопрос есть ответ, хорошая навигация. Абсолютно добрая и профессиональная атмосфера. Мне очень нравится, и такое спокойствие дает», — отметил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Колунов.
Они высоко оценили организацию работы, а также хорошую явку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей принять участие в голосовании.