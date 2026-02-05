Монастырское сено под угрозой: фото зафиксировало неизвестных похитителей в Подмосковье

Часть сена пропала с территории Новоиерусалимского монастыря в Истре. В местном телеграм-канале опубликовали фото похитителей, сообщил REGIONS.

Судя по фото, на территорию Новоиерусалимского монастыря в Истре забрались лоси. Животные устроили перекус: около скита патриарха Никона лоси съели часть стога сена. В последнее время звери все чаще выходят ближе к людям.

В начале января в деревне Глебово-Избище Истринского района местные жители стали свидетелями необычного зрелища: трое лосей спокойно прогуливались вблизи жилых домов. Кадры этой встречи были засняты на видео и быстро разошлись в социальных сетях.

Аналогичный случай был зафиксирован в Балашихе. Несколько дней назад, в разгар вечернего часа пик, лосиха появилась на автобусной остановке в микрорайоне Изумрудный. Некоторое время она провела рядом с ожидающими пассажирами, после чего, не дождавшись транспорта, отправилась дальше пешком.

Биолог Анастасия Короткова отметила, что стремление лосей приблизиться как можно ближе к дорогам не вызывает удивления.

«Зимой и весной трассы посыпают песко-соляной смесью, и обочины становятся для животных своего рода „солонцом“ — они приходят лизать соль, из‑за чего чаще оказываются рядом с машинами и людьми», — говорит специалист.

