Смерть вместо радости за 24 тыс. руб.: покупательница раскрыла схему работы заводчицы котят из Подмосковья

Россиянка Варвара высказала мнение, что заводчица из подмосковных Люберец предлагает на одной из платформ объявлений больных котят, сообщило интернет-издание «Абзац». Девушка поделилась опытом сотрудничества с заводчицей.

Варвара рассказала, что приобрела у заводчицы за 24 тыс. руб. сфинкса. По ее словам, изначально стороны обсуждали другую цену — 18 тыс. руб. Заводчица не смогла предоставить девушке данные об условиях проживания котят. В день передачи сфинкса на встречу пришла сестра автора объявления. После заводчица перестала выходить на связь.

Варвара рассказала, что на протяжении пяти дней после переезда котенка в новую семью он практически ничего не ел, не ходил в туалет, не проявлял активности. Девушка сразу обратилась в ветеринарную клинику, но д вухмесячный котенок умер. Повторный осмотр ветеринаров подтвердил подозрения девушки: животное было изначально больным. Заводчица сначала не выходила на связь, а потом перешла в стадию вербальной атаки.

«Она (заводчица. — Прим. ред.) показывает фото одних котят, а когда приезжаешь, говорит, что все забронированы. Выносит другого, утверждает, что он последний. Торопит, просит скорее открыть плед и сразу заворачивает в него котенка – якобы тому очень холодно. Человек покупает, даже не успев толком его разглядеть. Она еще и цену специально задирает, пока держишь малыша в руках: понимает, что люди уже не отдадут. Продает и быстро уходит», – рассказала Варвара.

Девушка рассказала, что придала истории огласке. С ней начали связываться другие россияне, которые также покупали котят у заводчицы из Подмосковья. Один даже предположил, что женщина бреет обычных котят и продает по высокой цене как породистых.

«Другие пострадавшие мне писали, что была беременная девушка, которая купила у нее котика, а потом оказалось, что она и ее муж заразились лишаем. А у кота позже нашли глистов и царапины на теле», – добавила девушка.

