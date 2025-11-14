«Мониторинг каждые 15 минут»: какие задачи будет выполнять на орбите новый метеоспутник, созданный в Подмосковье

По информации издания, специалисты химкинского предприятия в рамках финального этапа предпусковой подготовки проверят спутник, заправят его топливом, проведут стыковку с разгонным блоком и ракетой-носителем. Спутник планируют запустить в середине декабря 2025 года. Объект с периодичностью от 15 до 30 минут обеспечит круглосуточный мониторинг погодных условий, продолжив работу гидрометеорологической космической системы «Электро».

По информации издания, к преимуществам спутника можно отнести его возможность оперативно выявлять чрезвычайные ситуации. Кроме того, специалисты будут получать более точный прогноз погоды. Появление спутника внесет вклад в работу международной поисково-спасательной системы Коспас-Сарсат.

Ранее сообщалось, что врачи настоятельно рекомендуют не покупать с рук «обломки» московского метеорита.