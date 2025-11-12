Врачи настоятельно рекомендуют не покупать с рук «обломки» московского метеорита

В интернете начали появляться обломки метеорита, который 27 октября пролетел над Московской областью. Как сообщает издание «Известия», фрагменты этого небесного тела можно найти только лично.

Сотрудники Уральского федерального университета организовали поисковые работы и нашли один из осколков. Его отправят в лабораторию для детального спектрального анализа.

Виктор Гроховский, главный научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium Уральского федерального университета, сообщил, что единственный способ обнаружить метеорит — визуальный. Он сравнил фрагмент болида с печеной картошкой из-за его черной "кожуры" и белой сердцевины. Однако объекту еще предстоит получить "звание" метеорита — для этого его необходимо зарегистрировать.

«Район рассеяния очень обширен – около 100 км болот и лесов, что делает работу крайне трудной. Появляются сообщения о новых находках, но их поиск завершится не так скоро», – сказал Гроховский.

В интернете уже появились объявления о продаже фрагментов болида. Некоторые продавцы утверждают, что найденные ими камни — это обломки упавшего объекта.

Медицинские специалисты предостерегают от хранения фрагментов метеорита дома, поскольку на них могут быть токсичные вещества, а сам камень может обладать опасной для человеческого организма радиоактивностью.

Напомним, полет метеорита в конце октября наблюдали жители населенных пунктов Видное, Дубна, Раменское, Жуковский, Люберцы, Красногорск и Одинцово. Видеозапись с падением небесного тела разлетелась по соцсетям.

