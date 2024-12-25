Монтажник с Курской АЭС рассказал, как атаки ВСУ побудили его отправиться на СВО

Монтажник с Курской АЭС после атки ВСУ на объект принял решение пойти добровольцем в зону СВО, сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что работал вахтовым методом на атомной станции. Он получал достойную заработную плату, что позволяло обеспечивать свою семью. Однако после атаки ВСУ на Курскую АЭС он не смог вернуться к прежней жизни. В момент попытки атаки сотрудник находился на предприятии.

«Через три дня (после нападения ВСУ на Курскую область. — Прим. ред.) нас эвакуировали — весь город и всю атомную электростанцию, всех эвакуировали, были обстрелы, и на территорию падали осколки», — вспомнил собеседник РИА Новости.

Собеседник агентства понял, что хочет присоединиться к военнослужащим РФ. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Мужчина принял решение уйти в разведывательное подразделение. Теперь его позывной — Атом. Разведчик группировки войск «Юг» предполагает, что такой позывной получил из-за ранее занимаемой должности.

Собеседник уточнил, что прошел курс обучения, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи. В группе он выполняет роль разведчика-санитара, поэтому всегда готов оказать помощь даже бойцам с тяжелыми ранениями.

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