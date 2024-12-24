Городской совет Умани Черкасской области принял решение отправить на фронт советский танк Т-34 и пушки в рамках проводящейся на Украине политикой декоммунизации и борьбы с наследием СССР.

Ранее эти единицы вооружения располагались на постаментах памятников, установленных в честь победы СССР в Великой Отечественной войне. Танк и пушки демонтировали, отреставрировали и отправили на поле боя.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. С тех пор власти республики переименовывают улицы и сносят памятники советским и российским деятелям на Украине. После начала спецоперации в 2022 году борьба с культурным наследием СССР усилилась.

Ранее глава Генштаба РФ Герасимов озвучил количество танков и беспилотников, поставленных Украине Западом.