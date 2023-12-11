Мороз и ветер не стал преградой для танцев в Архангельске: участвовало более 300 человек

В Архангельске прошли «Игрища с зачином», сообщает ТАСС . В рамках мероприятия более 300 человек участвовало в демонстрации русских танцев. В числе участников - студенты и курсанты, представители местных танцевальных коллективов.

Концерт состоялся на открытой местности на Набережной Северной Двины. Мероприятие длилось не менее получаса. Стоит обратить внимание, что в Архангельске мороз зафиксирован на уровне минус 16°. Ветер достигает 10 м/с. Непрерывно идет снег. Погодные условия никак не отразились ни на технике, ни на настроении присутствующих.

«Взяты элементы народных северных танцев: там и кадрили, и хороводы. Взяли элементы танцев Северного хора, самые простые, самые запоминающиеся, те, которые мы можем мгновенно показать и которые даже непрофессионал может воплотить.», - рассказала ТАСС директор Северного русского народного хора Наталья Асадчик, хор является организатором гуляний

«Игрища с зачином» - праздник, который посвящен памяти святого Николая Чудотворца.

12 декабря настанет Парамонов день. Согласно древним традициям, в этот день не рекомендовано стричь волосы детям, которые не достигли 12 лет, а также мести крыльцо. Есть и другие запреты.