Не стричь волосы и мести веником: Что запрещено делать в Парамонов день
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12 декабря в Парамонов день православные вспоминают ученика Парамона Вифинского и придерживаются определенных правил, сообщает novostivolgograda.ru.
12 декабря лучше избегать конфликтных ситуаций. Если все же ссоры не удалось избежать, то она может понести за собой неприятные последствия: пойдет черед неудач и проблем. Также рекомендовано не рассказывать в этот день никому о своих планах. В противном случае высокий риск того, что мечты так и останутся желаниями. А вот добро делать в Парамонов день особенно рекомендовано.
Существует несколько примет, в которые с древних времен верили наши прадеды:
- Детям до 12 лет не стоит стричь волосы, иначе ребенок может расти менее смышленым.
- Если есть возможность, то подписание финансовых документов лучше отложить на другой день.
- Не стоит покупать дорогие вещи.
- Не рекомендовано сметать веником снег с крыльца. Кроме снега, может уйти радость и счастье.
11 декабря православная церковь вспоминает епископа Феодора Симоновского, который имеет прямое отношение к Симоновскому монастырю в Подмосковье. В этот день также рекомендовано придерживаться определенных правил.