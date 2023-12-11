Не стричь волосы и мести веником: Что запрещено делать в Парамонов день

12 декабря в Парамонов день православные вспоминают ученика Парамона Вифинского и придерживаются определенных правил, сообщает novostivolgograda.ru .

12 декабря лучше избегать конфликтных ситуаций. Если все же ссоры не удалось избежать, то она может понести за собой неприятные последствия: пойдет черед неудач и проблем. Также рекомендовано не рассказывать в этот день никому о своих планах. В противном случае высокий риск того, что мечты так и останутся желаниями. А вот добро делать в Парамонов день особенно рекомендовано.

Существует несколько примет, в которые с древних времен верили наши прадеды:

Детям до 12 лет не стоит стричь волосы, иначе ребенок может расти менее смышленым.

Если есть возможность, то подписание финансовых документов лучше отложить на другой день.

Не стоит покупать дорогие вещи.

Не рекомендовано сметать веником снег с крыльца. Кроме снега, может уйти радость и счастье.

11 декабря православная церковь вспоминает епископа Феодора Симоновского, который имеет прямое отношение к Симоновскому монастырю в Подмосковье. В этот день также рекомендовано придерживаться определенных правил.