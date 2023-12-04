Мороз минус 18°: Жителям Нефтяников отключили тепло и горячую воду

В Омске жителям Нефтяников отключили отопление. Людям сначала обещали, что отремонтируют к середине ночи воскресенья, потом к полудню понедельника. Горожане жалуются, что сроки меняют, а тепла так и нет. В мэрии прокомментировали информацию, сообщает gorod55.ru .

Температура стремительно снижается, а тепла в домах нет. Люди обратились с жалобой в редакцию. Рассказали, что произошел прорыв труб. В домах, которые расположены на двух улицах, нет отопления и горячей воды.

«Вчера вечером говорили, что все сделают до трех часов ночи, утром то, что в обед», — сообщили местные жители редакции gorod55.ru..

В администрации Омска корреспонденту подтвердили, что произошло аварийное отключение отопления. Для выполнения ремонтных работ в воскресенье вечером, 3 декабря, понадобилось отключить 18 абонентов. Согласно поставленной цели, к полудню 4 декабря рабочие должны завершить ремонтные работы.

В администрации города Тары Омской области жителей подготовили к тому, что в некоторых домах могут отключить газ. На одном из участков газопровода зафиксировали падение рабочего давления. Жителям рекомендовали позаботиться об альтернативных источниках, которые позволят обогревать помещения и готовить пищу.