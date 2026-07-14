Без сахара, но с подвохом: врач рассказала, кому можно «кошачье» мороженое

Замороженные десерты с пометкой «для кошек» все чаще появляются в зоомагазинах, но ветеринары призывают не обольщаться. Врач из Подмосковья Лариса Супникова объяснила REGIONS : такие продукты не содержат лактозы и сахара, однако это не делает их полезными — это лишь редкое угощение, а не полноценная часть рациона, к тому же способное вызвать аллергию.

Специализированное мороженое для кошек действительно лишено молочного сахара и сладких добавок, что уже хорошо. Однако, по словам ветеринара, это не повод включать его в ежедневное меню. Продукт относится к категории пустых калорий — он дает энергию, но не несет питательной ценности и может сбить баланс основного кормления.

Такой десерт допустим лишь как редкий бонус для взрослых здоровых животных старше 6–8 месяцев. Причем перед покупкой стоит внимательно изучить состав: даже безопасные ингредиенты способны спровоцировать аллергическую реакцию у чувствительных питомцев. Поэтому относиться к новинке ветеринары советуют как к маркетинговому ходу, а не как к полезному продукту.

Что можно давать кошкам и котам в жару:

Замороженные кубики мясного или рыбного бульона

— Без соли, лука, чеснока и специй.

— Можно давать как лакомство-игрушку или добавлять в миску с водой для аромата.

Кусочки замороженного мяса

— Филе курицы, индейки или говядины без жил и костей.

— Мелко нарезать и слегка подморозить — получится охлаждающее угощение.

Охлажденные влажные корма

— Паштеты или кусочки в соусе, заранее поставленные в холодильник на 10–15 минут.

— Не замораживать полностью — только слегка охладить.

Йогурт без лактозы или козий йогурт

— Продаются в ветеринарных аптеках и специализированных магазинах.

— Давать строго в небольшом количестве (несколько чайных ложек).

Свежие овощи (для некоторых кошек)

— Огурец или цукини — мелко натертые и охлажденные.

— Подходят не всем питомцам, предлагать аккуратно, наблюдая за реакцией.

Ледяные кубики с водой

— Просто заморозить чистую воду и положить пару кубиков в миску.

— Привлекает внимание и помогает поддерживать питьевой режим.

Специализированные охлаждающие лакомства из зоомагазинов

— Только с пометкой «для кошек», без сахара и лактозы.

— Давать как редкий бонус, не чаще 1–2 раз в неделю.

Важные правила:

— Все продукты должны быть комнатной температуры или слегка охлажденными, но не ледяными (чтобы не вызвать спазм).

— Доступ к свежей питьевой воде — круглосуточно.

— Любое новое угощение вводить постепенно, следя за реакцией организма.