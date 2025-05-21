Мощный град и порывистый ветер: в Башкирии шторм сорвал крыши домов

В Башкирии во время шторма с домов слетели крыши, сообщил mkset.ru со ссылкой на региональный МЧС.

По информации издания, в регионе ухудшились погодные условия. Во вторник, 20 мая, жители делились в соцсетях фото крупного града. По словам горожан, град достиг размера фасоли. После завершения стихии на улицах обнаружили поваленные деревья. Ущерб в первую очередь нанесен жителям частного сектора, которые выращивают на своих участках различные культуры. Пострадал урожай в разных населенных пунктах республики. В Уфе упало два дерева.

В МЧС проинформировали, что в одном из районов республики сорвало часть крыши с двухквартирного дома. Отмечено, что здание было нежилым. В еще одном районе снесло часть крыши многоквартирного дома, в котором проживают люди. Инцидент произошел на бульваре Мира. МЧС предоставило фото домов.

По данным ведомства, во время шторма никто из жителей региона не пострадал. По информации издания, на место происшествия прибыли спасатели. Специалисты оценивают ущерб, который был причинен стихией.

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