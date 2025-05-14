Синоптик спрогнозировал аномальные майские ливни в Москве

До завершения мая в Москве может выпасть до 60% от месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, с приходом пятницы воздух в столице может прогреться до майской нормы в +20 градусов, но при этом прогнозируются кратковременные осадки. Пик потепления ожидается в грядущие выходные. Ночью будет не холоднее +7 градусов, а днем термометры и вовсе могут показать +22 градуса, и опять пройдут дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заверил, что потепление долго не продлится. С наступлением новой недели придет холодный фронт, который принесет с собой аномальные ливни и полярный воздух. В частности, днем 19 мая может похолодать до +13 градусов, а на следующий день и вовсе до +11 градусов.

«Май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. Ожидается еще до 60% от месячной нормы осадков, в городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов», — подчеркнул Тишковец.

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