Стало известно, почему мошенники не смогли обмануть Лолиту, Лозу и Соседова

Телефонные мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, находя новые подходы даже к известным личностям. Однако некоторые российские звезды не только распознали обман, но и порядком смутили самих обманщиков. Об этом узнало издание REGIONS, пообщавшись с Юрием Лозой и Сергеем Соседовым.

Певица Лолита Милявская едва не лишилась доступа к личному кабинету «Госуслуг», когда аферисты, представившись курьерской службой, выманили у нее код подтверждения. По ее словам, она услышала насмешливую фразу и через некоторое время получила код для входа в «Госуслуги». Она оперативно обратилась в МФЦ, где оформила запрет на распоряжение имуществом, блокируя возможные манипуляции с недвижимостью. Аферистов, как считает артистка, выдала чрезмерная радость.

Композитор Юрий Лоза поделился двумя случаями мошенничества, один из которых увенчался успехом для аферистов. Первый произошел при покупке наушников через доску объявлений: исполнителю пришли неоригинальные наушники, а деньги взяли как за подлинный товар. Выйти повторно на продавца уже не удалось.

Второй случай с Лозой случился, когда с ним беседовал лже-сотрудник поликлиники и говорил о якобы истечении срока ОМС.

«На том конце провода назвали адрес, который я не смог найти на карте Москвы. Потом стал уточнять у девушки, которая предлагала подъехать к ним, почему нет такого адреса. А она растерялась. Потом я задал еще несколько уточняющих вопросов из разряда: какая станция метро рядом расположена. Понял, что она вообще ничего не понимает», — добавил собеседник издания.

Музыкальный критик Сергей Соседов советует определять происхождение подозрительных звонков через сервисы проверки номеров, поскольку мошенники часто используют интернет-телефонию для подмены номеров официальных организаций. По его словам, мошенники постоянно «говорят какой-то бред» и он старается не вести с ними бесед.

