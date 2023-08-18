Мошенники добрались до предпринимателей: В Ростове есть первые пострадавшие

Мошенники приходят в офис компаний и представляются сотрудниками Регоператора. Говорят, что у предпринимателя есть задолженность. Показывают скан паспорта и предлагают воспользоваться новой услугой – перевести деньги в режиме онлайн на предложенную лжесотрудником карту. Для экономии времени бизнесмены соглашались. К правоохранительным органам уже обратились первые пострадавшие. К некоторым обращались в телефонном режиме, но действовали по той же схеме: сообщали о задолженности и диктовали номер карты.

Регоператор призывает к бдительности. Сотрудники настоящего ведомства никогда не предложат переводить деньги на карту. Любой платеж должен иметь подтверждения в виде квитанции. Сотрудники могут прийти в офис, но всегда покажут оригинал паспорта или удостоверения. Информация о задолженности проверяется одним из удобных способов: в онлайн-кабинете на сайте регоператора или во время личного посещения офиса компании.