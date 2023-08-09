Мошенники дублируют сайты отелей и обманывают пенсионеров

Пенсионер из Тавды забронировал путевку в отель Абхазии и оплатил 88 тысяч рублей. Позже выяснилось, что свои сбережения он перевел мошенникам, сообщает tagilcity.ru . Понять, что его обманывают, сразу было невозможно.

Мужчина нашел сайт отеля в Абхазии, в котором хотел бы отдохнуть. Он заполнил форму, оставив свои контактные данные. Вскоре ему перезвонила девушка, которая представилась сотрудницей отеля. Она объяснила, что необходимо оплатить проживание. Аферистка прислала номер карты, на которую мужчине надо перевести деньги для брони. Пенсионер выполнил условие, но смс из банка с оповещением о переводе ему не пришла. Тогда он решил еще раз перевести деньги. Когда мужчина хотел сообщить о переводе сотруднице отеля, никто уже не отвечал ему.

Пенсионеру удалось связаться с настоящим менеджером отеля, в котором он хотел бронировать путевку. Мужчине объяснили, что он стал жертвой мошенников и ему ничем не могут помочь. Мужчина обратился в полицию. Открыто уголовное дело о мошенничестве.