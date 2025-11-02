Мошенники используют День народного единства для новых афер с госвыплатами

Эксперт рассказал, что перед праздником граждане России получали сообщения о праве получить государственные выплаты. По мнению Ларина, злоумышленники целенаправленно выбрали праздник, символизирующий единство населения. Они рассчитывали на оказание эмоционального воздействия на граждан и намеревались выдать поддельные уведомления за настоящие.

Эксперт пояснил суть аферы: гражданам предлагали пройти верификацию. Для процедуры требовалось перейти по ссылке, указать данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк. Если человек не проявил бдительность и вводил данные, мошенники получали персональные данные. Это позволяло им совершать различные атаки.

Константин Ларин призвал не переходить по ссылкам из писем, которые вызывают подозрения. Не стоит также сканировать QR-коды из непроверенных источников. При проверке адреса сайта в браузере можно выявить ошибки, поэтому эксперт рекомендует воспользоваться данным советом. Кроме того, при открытии любого приложения рекомендовано использовать двухфакторную аутентификацию.

«Помните, что официальные ведомства не рассылают через соцсети ссылки для получения выплат. Информацию о государственных инициативах всегда лучше проверять на официальных порталах и в верифицированных аккаунтах организаций», — подчеркнул Ларин.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под работодателей и крадут деньги через задания маркетплейсов.