Мошенники маскируются под работодателей и крадут деньги через задания маркетплейсов

МВД сообщило о росте мошеннических схем, связанных с предложениями подработки на маркетплейсах. Злоумышленники размещают объявления в мессенджерах, чаще всего в Telegram, предлагая заработок без специальных навыков. Об этом сообщает ТАСС .

Среди задач — добавление товаров в избранное, проставление «лайков», комментарии и другие действия, которые создают активность на страницах продавцов. После установления доверия мошенники заявляют о необходимости выполнить «выкуп товара», «повысить рейтинг» или «активировать задание». На этом этапе граждан убеждают перевести деньги. После перечисления средств контакт с «работодателем» прекращается.

В МВД отметили, что подобная схема остается одной из самых распространенных среди интернет-мошенничества, поскольку злоумышленники играют на желании людей быстро заработать.

Ранее сообщалось, что в Жуковском осудят девушку-курьера телефонных мошенников, обманувших подростков на 1,2 млн руб.