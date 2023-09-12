Мошенники получили от жителей разных регионов 550 тыс рублей за фиктивную перевозку грузов

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которых обвиняют в мошенничестве, сообщает udm-info.ru . Предполагается, что от действий аферистов пострадали более 30 человек.

Подозреваемые работали по такой схеме. Публиковали на сайтах объявлений информацию о том, что оказывают услуги грузоперевозок. К ним обращались потенциальные клиенты. Мошенники просили перевести задаток перед выполнением работы. Люди соглашались. После получения денег на связь уже никто не выходил.

Таким способом мужчины обманывали жителей разных регионов. Во время обыска у них нашли различные сим-карты, роутеры, банковские карты, мобильные телефоны и накопители. Сумма ущерба составляет примерно 550 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД региона опубликовала видео, на котором зафиксирован момент попадания сотрудников правоохранительных органов в квартиру к подозреваемым. Один из задержанных рассказал, как обманывал жителей России. Мошенники представлялись водителями машин, которые перевозят грузы. Один из аферистов обналичивал деньги, которые получал незаконным путем.

«Находил на сайте объявление перевозки грузов, звонил, представлялся водителем перевозки, работу не выполнял, получал деньги. В содеянном раскаиваюсь», — сказал на видео один из мошенников

В настоящее время подозреваемые пребывают в изоляторе временного содержания. Если вину задержанных докажут, то в суде могут назначить до шести лет лишения свободы.