Мошенники усовершенствуют старые методы шантажа: В Приморье снова обманули пожилую женщину
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
В Приморье мошенникам удалось принудить пожилую женщину отдать им 300 тысяч рублей, сообщает vostokmedia.com. Женщина выполнила все условия сделки, чтобы ее внучку освободили от ответственности.
Пожилой женщине позвонил аферист, который представился внучкой. Лжеродственница рассказала, что у нее проблемы. Она стала участницей ДТП и ей срочно нужна помощь.
Немного позже женщине позвонил еще один аферист из этой же банды. Он сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов. Рассказал, что внучка женщины стала участницей в ДТП. Чтобы девушка избежала наказания, необходимо передать через курьера 300 тысяч рублей. После получения денег, женщине обещали, что внучку выпустят из участка.
Лжеполицейский дал такие инструкции: замотать деньги в полотенце, кусок мыла и туалетную бумагу, а только потом отдать курьеру. Женщина выполнила условия. Правоохранительные органы возбудили дело, ведется расследование.
В правоохранительных органах напомнили о простых правилах поведения в таких ситуациях: успокоиться и позвонить своим родственникам, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.
В ГУРБ Подмосковья призвали жителей региона быть бдительными: аферисты начали использовать новую мошенническую схему с Sim-картами.