Мошенники усовершенствуют старые методы шантажа: В Приморье снова обманули пожилую женщину

В Приморье мошенникам удалось принудить пожилую женщину отдать им 300 тысяч рублей, сообщает vostokmedia.com . Женщина выполнила все условия сделки, чтобы ее внучку освободили от ответственности.

Пожилой женщине позвонил аферист, который представился внучкой. Лжеродственница рассказала, что у нее проблемы. Она стала участницей ДТП и ей срочно нужна помощь.

Немного позже женщине позвонил еще один аферист из этой же банды. Он сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов. Рассказал, что внучка женщины стала участницей в ДТП. Чтобы девушка избежала наказания, необходимо передать через курьера 300 тысяч рублей. После получения денег, женщине обещали, что внучку выпустят из участка.

Лжеполицейский дал такие инструкции: замотать деньги в полотенце, кусок мыла и туалетную бумагу, а только потом отдать курьеру. Женщина выполнила условия. Правоохранительные органы возбудили дело, ведется расследование.

В правоохранительных органах напомнили о простых правилах поведения в таких ситуациях: успокоиться и позвонить своим родственникам, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

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