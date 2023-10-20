Мошенники вынуждали мужчин присылать интимные фото, чтобы потом их шантажировать

В группу мошенников вошло шесть человек. За каждым была закреплена особая роль. Аферисты создавали фейковые страницы в социальных сетях, выставляя на аватарку фотографии красивых девушек. Потом от имени этой девушки заводили диалог с мужчинами. Через время шантажисты отправляли обнаженные фотографии девушек.

Взамен фейковая красотка просила прислать и ей пикантные фото. Некоторые мужчины соглашались. Потом подключались другие участники банды, в обязанности которых входил шантаж. Они просили прислать на карту деньги. Угрожали, что фото будет выложено в открытом доступе или же отправлено близким людям мужчины.

«В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности злоумышленников и установление аналогичных эпизодов», — уточнили в полиции.

За время ведения преступной деятельности аферисты получили около 200 тысяч рублей. Три участника банды задержаны. Остальные мошенники на данный момент не находятся в СИЗО, но приняты необходимые меры, чтобы они не покидали город.

Иногда мужчина осознанно встречается с эскортницей, тогда мошенничеством это назвать нельзя. О том, сложно ли таким девушкам потом устроить личную жизнь, - в материале «Подмосковье сегодня».